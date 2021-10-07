Александр Логунов провалил полиграф на вопросах о пропаже жены. Фото: Первый канал.
Александр Логунов, муж пропавшей Елены Логуновой, прошел полную проверку на полиграфе в эфире программы «На самом деле» на Первом канале.
В конце передачи полиграфолог Роман Устюжанин задал несколько вопросов, в частности:
- Считаете ли вы, что Елена жива?
- Да.
- Предполагаете ли вы, что трагическая развязка произошла в районе Сысоева?
- Нет.
Оба ответа аппарат засчитал как ложь.
«Александр не считает, что Елена жива, но его за это порицать нельзя, - подчеркнул Роман Устюжанин. - У полиграфолога функция не обвинять человека, а сказать, что он не причастен. Но вот я сегодня такое сделать не могу. Потому что, по моему мнению, сегодня с помощью полиграфа я не могу снять обвинение с Саши. При всем уважении к нему, к его отцу. Вы хорошее впечатление произвели, но я аппелирую к своим реакциям. В интересах следствия я не могу всего рассказать, из того, что получил. Но реакция показывает на причастность к событиям, и ничего с этим сделать не могу».
По словам специалиста, он готов поделиться своей информацией с коллегами из правоохранительных органов.
Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).
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