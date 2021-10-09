Во время поисков Елены Логуновой нашли предупреждающую надпись: «В овраге лежит труп».

9 октября, во время поисков пропавшей Елены Логуновой в районе сысоевского кладбища, поисковики обнаружили предупреждение: «В овраге лежит труп». Надпись накарябали на останках автомобиля. Судя по всему, уже давно.

В Рязани продолжаются активные поиски загадочно исчезнувшей 26-летней девушки.

На поиски пропавшей девушки пришли около 60 человек, в том числе мама пропавшей девушки – Наталия Кошелева.

Как ранее сообщалось, поиски организовала частный детектив Екатерина Шумякина, она по-прежнему считает мужа пропавшей девушки Александра Логунова - главным подозреваемым в ее исчезновении (читать подробнее).

9 октября, во время поисков пропавшей Елены Логуновой в районе сысоевского кладбища, поисковики обнаружили предупреждение.

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ).

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