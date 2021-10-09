Елену Логунову начали искать на Сысоевском кладбище.

9 октября добровольцы, частный детектив, а также представители СМИ, в том числе – федеральных, приступили к поиску Елены Логуновой на Сысоевском кладбище.

Сначала мама пропавшей девушки – Наталия Кошелева – и частный детектив спросили разрешения у администрации кладбища, и а потом отправились осматривать территорию кладбища на наличие новых захоронений. С разрешения администрации.

Утром 9 октября в Рязани возобновились активные поиски пропавшей Елены Логуновой. Под словом «активные» нужно понимать прочесывание леса с привлечением добровольцев, следствие и без этого активно делает свою работу. А чуть позже в лесополосе нашли предупреждающую надпись: «В овраге лежит труп» (читать подробнее).

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ).

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