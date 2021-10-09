На место поисков Елены Логуновой из-за найденных джинсов вызвали Следственный комитет.

Во время поисков пропавшей Елены Логуновой за территорией Сысоевского кладбища, около Окружной дороги, обнаружили синие джинсы. Предположительно женские. Об этом «КП-Рязань» сообщил корреспондент, работающий на месте.

«Мама Елены Логуновой – Наталия, подходила, но опознать не смогла. Просто во время исчезновения Елена как раз была одета в джинсы. На место вызвали Следственный комитет» - отметила корреспондент.

В настоящее время поисковые мероприятия передвигаются в сторону СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), расположено оно за кладбищем.

Настоящие поиски организовала частный детектив Екатерина Шумякина, она по-прежнему считает мужа пропавшей девушки Александра Логунова - главным подозреваемым в ее исчезновении (читать подробнее).

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ).

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