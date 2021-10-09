Во время поисков Елены Логуновой обнаружили могилу, от которой исходит неприятный запах.

У дороги у Сысоевского кладбища, в районе поисков Елены Логуновой, обнаружили могилу с неприятным запахом. Об этом сообщает корреспондент «КП-Рязань» с места происков.

«Пока нашли кожаную сумку, несколько свежих точек с рыхлой почвой. Предположительно землю недавно перекопали. Эти данные передадут потом в правоохранительные органы. Также рядом с кладбищем недалеко от окружной дороги в овраге примята трава. Кроме того, нашли какую-то могилу с запахом. Находится она на кладбище у дороги».

Добровольцы обнаруили несколько мест с рыхлой почвой.

Настоящие поиски организовала частный детектив Екатерина Шумякина, она по-прежнему считает мужа пропавшей девушки Александра Логунова - главным подозреваемым в ее исчезновении (читать подробнее).

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ).

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