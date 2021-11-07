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Общество7 ноября 2021 12:09

Из дома девушка не выходила, а версия о суициде отпала: в Рязани продолжают искать Елену Логунову

Молодую маму двоих детей не могут найти с 26 июля. Добровольцы ежедневно прочесывают окраины города. Следов Елены нигде нет
Источник:kp.ru
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Елену Логунову ищут каждый день и волонтеры, и следователи с полицией. Последние о своих продвижениях не рассказывают.

Елену Логунову ищут каждый день и волонтеры, и следователи с полицией. Последние о своих продвижениях не рассказывают.

6 ноября с 11:00 на окраине Рязани добровольцы вновь искали пропавшую 26-летнюю рязанку Елену Логунову. В СМИ информация о предстоящих поисках активно анонсировалась за сутки до сбора, видимо, это одна из причин, почему искать девушку приехали всего десять человек, из них почти половина журналистов.

«Сил и надежды у людей почти не осталось, еще и погода подвела», - отметила частный детектив Екатерина Шумякина, она же и организатор поисков.

По словам Шумякиной, с 9 октября – с первых масштабных поисков, когда пришли 60 добровольцев - волонтеры прочесывают района Сысоевского кладбища каждый день, сама детектив приезжает каждые выходные.

Частный детектив Екатерина Шумякина уверена, что Елена Логунова из дома не выходила.

Частный детектив Екатерина Шумякина уверена, что Елена Логунова из дома не выходила.

В минувшую дождливую субботу у волонтеров была одна задача - прочесать территорию полузаброшенного садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран-94». Всем, кто пришел помочь, выдали перчатки, дождевики, воду, а потом провели инструктаж: как действовать при нападении бродячих собак, как передвигаться по разбитым и размытым дорогам и т.д.

За месяц активных поисков в черте Рязани волонтеры обследовали уже 80% запланированной территории. В СНТ «Ветеран-94» пришли больше для собственного успокоения, чтобы исключить этот участок из дальнейших поисков, а также свести на нет версию о возможном самоубийстве Елены Логуновой.

Сама частный детектив все больше склоняется к тому, что в тот злополучный день 26 июля Елена Логунова не покидала дом.

«Мое личное мнение, и в этом я убедилась за месяц поисков, что она [Елена Логунова] не выходила из дома, - говорит Екатерина Шумякина. – Ну не может быть так, чтобы в XXI веке человек сам вышел из дома, и его никто не видел, ни одна камера».

Волонтеры обследовали заброшенные дачи в поисках Елены Логуновой.

Волонтеры обследовали заброшенные дачи в поисках Елены Логуновой.

Кроме того, по словам частного детектива, в квартире, где жила девушка, установлена камера, но муж якобы запись следствию не предоставил, сказал: «Мы все посмотрели, там ничего интересного нет». Повторимся, это слова частного детектива.

«Очень много было упущено следователями, причина - непрофессионализм и отсутствие эмпатии к человеку, у которого случилось горе», - считает частный детектив.

Отметим, что по данным «КП-Рязань», следователи на первоначальном этапе отработали четко, сделали все и даже более, чтобы найти девушку в кратчайшие сроки. К тому же, работал не один следователь, а следственно-оперативная группа. Вряд ли все они непрофессионалы без «эмпатий к человеку, у которого случилось горе».

Примерно в 13:20 поиски загадочно исчезнувшей Елены Логуновой на территории полузаброшенного СНТ «Ветеран-94» в районе Сысоева завершились. Несмотря на это, искать в черте Рязани девушку будут еще неделю, но версию о ее суициде практически исключили.

«Если результатов не будет, будем искать в 100 км от Рязани», - подчеркнула частный детектив.

Уже после поисков стало известно, что в ближайшие дни на телеканале «Россия» выйдет очередная программа об Елене Логуновой. Как и раньше историю расскажут в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, но на этот раз при активном участии экстрасенсов. Они тоже провели «собственное расследование»…

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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Происшествия: ЧПЗагадочное исчезновение рязанской девушки Елены Логуновой