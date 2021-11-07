Из дома девушка не выходила, а версия о суициде отпала: в Рязани продолжают искать Елену Логунову

Елену Логунову ищут каждый день и волонтеры, и следователи с полицией. Последние о своих продвижениях не рассказывают.

6 ноября с 11:00 на окраине Рязани добровольцы вновь искали пропавшую 26-летнюю рязанку Елену Логунову. В СМИ информация о предстоящих поисках активно анонсировалась за сутки до сбора, видимо, это одна из причин, почему искать девушку приехали всего десять человек, из них почти половина журналистов.

«Сил и надежды у людей почти не осталось, еще и погода подвела», - отметила частный детектив Екатерина Шумякина, она же и организатор поисков.

По словам Шумякиной, с 9 октября – с первых масштабных поисков, когда пришли 60 добровольцев - волонтеры прочесывают района Сысоевского кладбища каждый день, сама детектив приезжает каждые выходные.

Частный детектив Екатерина Шумякина уверена, что Елена Логунова из дома не выходила.

В минувшую дождливую субботу у волонтеров была одна задача - прочесать территорию полузаброшенного садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран-94». Всем, кто пришел помочь, выдали перчатки, дождевики, воду, а потом провели инструктаж: как действовать при нападении бродячих собак, как передвигаться по разбитым и размытым дорогам и т.д.

За месяц активных поисков в черте Рязани волонтеры обследовали уже 80% запланированной территории. В СНТ «Ветеран-94» пришли больше для собственного успокоения, чтобы исключить этот участок из дальнейших поисков, а также свести на нет версию о возможном самоубийстве Елены Логуновой.

Сама частный детектив все больше склоняется к тому, что в тот злополучный день 26 июля Елена Логунова не покидала дом.

«Мое личное мнение, и в этом я убедилась за месяц поисков, что она [Елена Логунова] не выходила из дома, - говорит Екатерина Шумякина. – Ну не может быть так, чтобы в XXI веке человек сам вышел из дома, и его никто не видел, ни одна камера».

Волонтеры обследовали заброшенные дачи в поисках Елены Логуновой.

Кроме того, по словам частного детектива, в квартире, где жила девушка, установлена камера, но муж якобы запись следствию не предоставил, сказал: «Мы все посмотрели, там ничего интересного нет». Повторимся, это слова частного детектива.

«Очень много было упущено следователями, причина - непрофессионализм и отсутствие эмпатии к человеку, у которого случилось горе», - считает частный детектив.

Отметим, что по данным «КП-Рязань», следователи на первоначальном этапе отработали четко, сделали все и даже более, чтобы найти девушку в кратчайшие сроки. К тому же, работал не один следователь, а следственно-оперативная группа. Вряд ли все они непрофессионалы без «эмпатий к человеку, у которого случилось горе».

Примерно в 13:20 поиски загадочно исчезнувшей Елены Логуновой на территории полузаброшенного СНТ «Ветеран-94» в районе Сысоева завершились. Несмотря на это, искать в черте Рязани девушку будут еще неделю, но версию о ее суициде практически исключили.

«Если результатов не будет, будем искать в 100 км от Рязани», - подчеркнула частный детектив.

Уже после поисков стало известно, что в ближайшие дни на телеканале «Россия» выйдет очередная программа об Елене Логуновой. Как и раньше историю расскажут в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, но на этот раз при активном участии экстрасенсов. Они тоже провели «собственное расследование»…

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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