Частный детектив: За месяц поисков убедилась, что Елена Логунова не выходила из дома

Добровольцы прочесывают территорию полузаброшенного садоводческого товарищества «Ветеран-94».

В Рязани продолжаются поиски загадочно исчезнувшей 26-летней Елены Логуновой. Ищут девушку в полузаброшенном СНТ «Ветеран-94» (район Сысоева). Руководит поиском, как и в прошлый раз, частный детектив Екатерина Шумякина.

«Мое личное мнение, и в этом я убедилась за месяц поисков, что она [Елена Логунова] не выходила из дома, - говорит частный детектив. - Не может быть так, чтобы в XXI веке человек сам вышел из дома, и его никто не видел, ни одна камера».

Ищут Елену Логунову только на заброшенных участках.

По словам Екатерины Шумякиной, в квартире, где жила Елена Логунова установлена камера, но муж якобы запись следствию не предоставил, сказал, мол, мы все посмотрели, там ничего интересного нет.

«Очень много было упущено следователями, причина - непрофессионализм и отсутствие эмпатии к человеку, у которого случилось горе», - считает частный детектив.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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