На поиски Елены Логуновой в СНТ «Ветеран-94» пришли всего десять человек

6 ноября на поиски пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой приехали всего 10-11 человек. Из них часть журналистов и волонтеров из Москвы во главе с частным детективом Екатериной Шумякиной.

«Сил и надежды у людей почти не осталось, еще и погода подвела», - отметила частный детектив.

По словам Шумякиной, с 9 октября – с первых масштабных поисков - волонтеры прочесывают район Сысоевского кладбища каждый день, сама детектив приезжает каждые выходные.

Частнй детектив Екатерина Шумякина каждые выходные приезжает в Рязань на поиски Елены Логуновой.

В настоящее время цель добровольцев – прочесать территорию полузаброшенного садоводческого товарищества «Ветеран-94».

Всем пришедшим раздали перчатки, дождевики, воду и провели инструктаж.

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