Историю пропавшей Елены Логуновой вновь расскажут в программе Андрея Малахова: к делу подключились экстрасенсы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В ближайшие дни на телеканале «Россия» выйдет очередная, уже третья по счету программа о загадочно исчезнувшей рязанской девушке Елене Логуновой. Как и раньше историю Елены Логуновой расскажут в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Предстоящий выпуск на своих страницах в соцсетях анонсировал экстрасенс Демид Воронцов – один из участников выпуска.

«Скоро на экраны выйдет «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, дело о пропавшей девушки из Рязани Елене Логуновой. Новые обстоятельства по делу и мое собственное расследование. Смотрите скоро!» - написал Воронцов.

Ранее родственники Елены Логуновой уже обращались за помощью к экстрасенсам, что из этого вышло, читайте в материале Пляс мракобесов: экстрасенсы ищут 26-летнюю рязанку Елену Логунову

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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