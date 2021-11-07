Историю пропавшей Елены Логуновой вновь расскажут в программе Андрея Малахова: к делу подключились экстрасенсы.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
В ближайшие дни на телеканале «Россия» выйдет очередная, уже третья по счету программа о загадочно исчезнувшей рязанской девушке Елене Логуновой. Как и раньше историю Елены Логуновой расскажут в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Предстоящий выпуск на своих страницах в соцсетях анонсировал экстрасенс Демид Воронцов – один из участников выпуска.
«Скоро на экраны выйдет «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, дело о пропавшей девушки из Рязани Елене Логуновой. Новые обстоятельства по делу и мое собственное расследование. Смотрите скоро!» - написал Воронцов.
Ранее родственники Елены Логуновой уже обращались за помощью к экстрасенсам, что из этого вышло, читайте в материале Пляс мракобесов: экстрасенсы ищут 26-летнюю рязанку Елену Логунову
Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!