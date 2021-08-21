Пляс мракобесов: экстрасенсы ищут 26-летнюю рязанку Елену Логунову

Последние новости о пропавшей Елене Логуновой на 21 августа 2021 года - девушку ищут экстрасенсы.

11 августа в популярном паблике по розыску пропавших людей астрологами, нумерологами и прочими «чувствующими» и «видящими» появилось сообщение с просьбой о помощи в поиске 26-летней рязанки Елены Логуновой.

«Пропал очень близкий мне человек. Логунова Елена Сергеевна, 22.07.1995 г.р. Проживает в Рязани. По словам мужа, она ушла 25.07.2021 г. в 15:00 и не вернулась до сих пор. Вредных привычек нет. Ее ждут две маленькие дочки (одной 2 года, второй 4 месяца). Подскажите, жива ли она и где ее искать. Прихожусь другом», - говорится в сообщении за авторством Алексея Кошелева. Отметим, что девичья фамилия Елены Логуновой – Кошелева).

Версии экстрасенсов

Создатели «АстроАлерт» честно предупреждают авторов постов, мол, будьте готовы читать разные версии о пропаже ваших близких. А версиями экстрасенсорная братия как оказалось дюже богата. Вот только часть из того, что они «увидели»:

«Я вижу ее живой, но в тяжелой жизненной ситуации. Находится далеко от дома, муж не виноват, если только косвенно, обиделась. Как будто бы ее увезли, но при этом садилась в машину она сознательно. Ей нужна помощь, продолжайте поиски, найдете»;

«Не вижу живой. Скорее суицид. Может находиться в воде. Поиски долгие»;

«Простите, но девушка мертва, суицид. От нее идут фразы: «Спровоцировал уйти», «угрозы» «измена», «устала», «пусть думает»… а так же про какую-то «соленую воду». Говорит, возможно, что были слезы, плакала. Где искать? Ответ: в стоячей воде, к осени найдете. Возможно, с этим местом, поблизости есть гора»;

«Таро. Скандал был, не один. Очень много обид и боли у нее. Мечта какая-то не сбылась и что-то накануне узнала нехорошее. Мне вышла живой. Но ушла как будто наказать всех этим уходом, отдохнуть от всего. Как там было в семье у них? Негатива много через карты семьи. Переживаний много. Не вижу психических расстройств у нее. Только обида и боль»;

«Я вижу ее живой, но затаилась она. Скандалы в семье жуткие у нее были, от них и ушла. Хочет разобраться в себе и понять почему находится в положении жертвы рядом с мужчиной»;

«В живых не показана к сожалению. Суицид на почве послеродового психического расстройства, старалась не показывать близким свое состояние. По поиску вода показана, будет найдена»;

«Карты Таро показывают вероятность того, что по состоянию на 13.08.2021 года Логунова Е.С. мертва. С одной стороны, наступила преждевременная смерть девушки, а с другой – эта смерть ей была предназначена по судьбе! К смерти Логиновой Е.С. имеет отношение зрелый мужчина. Есть вероятность того, что она не знала этого мужчину, а по стечению жизненных обстоятельств, Логинова Е.С. просто стала жертвой в его руках!

Девушка осознанно разговаривала с ним, но мужчина оказывал на нее давление и применял силу. Искать нужно в лесной местности, или где есть много деревьев, густой травы и воды. Направление поисков: юго-запад. Для поисков Логуновой Е.С. потребуется длительное время, но не менее 1-2 календарных месяцев, при условии, что эти поиски будут интенсивными»…

Позиция «Лизы Alert»

И таких сообщений более двухсот! Несмотря на то, что поисками Елены Логуновой занимаются следователи, криминалисты и оперативники, многие экстрасенсы «видят» девушку в психиатрических клиниках и прочих казенных домах. Да, за месяц поисков никто из профессионалов так и не догадался обзвонить больницы.

Отметим, что еще в конце июля, когда кто-то из сочувствующих впервые предложил обратиться к экстрасенсам, волонтеры «Лизы Alert» четко сказали, что «ни до этого момента, ни сейчас, мы не проверяли версии гадалок и экстрасенсов. И не будем»…

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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