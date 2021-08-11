Мама исчезнувшей 26-летней Елены Логуновой: Верю, что моя дочь жива

Родственники пропавшей Елены Логуновой верят, что она жива – последние новости на 11 августа 2021 года.

Мама бесследно исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Наталия Кошелева верит, что ее дочь жива. Женщина не устает молиться о скорейшем возвращении ребенка…

«14 дней ада, 25 числа жизнь остановилась для всей нашей семьи, для всех наших родственников. Помогали все, звонят, все молятся, все надеются. Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвует в розыске моего ребенка, низкий им поклон», - сказала женщина телекомпании «Ока».

Ранее сообщалось, что муж Елены – Александр Логунов прошел исследование на полиграфе. Он последний видел супругу живой (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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