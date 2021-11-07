Искать Елену Логунову в Рязани будут еще неделю.

Поиски Елены Логуновой в Рязани продолжатся еще неделю. Об этом «КП-Рязань» сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.

«Если результатов не будет, будем искать в 100 км от Рязани», - сказала частный детектив, но точных локаций не назвала.

6 ноября десять добровольцев во главе с частным детективом прочесали полузаброшенное садовое товарищество «Ветеран-94». Никаких следов Елены Логуновой не обнаружили.

Детектив практически исключила версию о возможном самоубийстве девушки.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!