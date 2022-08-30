Александр Логунов, задержание в Рязани 30 августа.

Утром 30 августа в Рязани задержали Александра Логунова – мужа бесследно исчезнувшей рязанки Елены Логуновой. Об этом «КП-Рязань» сначала сообщил источник в правоохранительных органах, а потом подтвердила мама Елены – Наталия Кошелева.

- Да, сегодня его задержали. Елену пока не нашли, - сказала женщина.

Отметим, что официально правоохранительные органы пока никаких заявлений не делают, в отличие от адвоката Ивана Беззубцева, представляющего интересы Александра Логунова.

- Сегодня [30 августа], в 6 часов 37 минут, Александра Логунова похитили неизвестные лица. По этому поводу родители подали заявление в полицию, однако до настоящего времени [10:50] местонахождение Логунова Александра неизвестно, - сообщил «КП-Рязань» адвокат (подробнее).

Адвокат подчеркнул, что никаких подозрений в адрес его доверителя к настоящему времени правоохранительные органы не высказывали.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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