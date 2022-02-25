Дмитрий Плоткин назвал золотое правило, которое поможет раскрыть тайну исчезновения Елены Логуновой

Дмитрий Плоткин предполагает, кто причастен к исчезновению девушки, но соблюдает презумпцию невиновности.

Московские следователи из Главного следственного управления СК России (далее - ГСУ СК РФ) продолжают разыскивать 26-летнюю рязанку Елену Логунову. Уголовное дело еще летом 2021 года возбудили по статье «Убийство». С 25 июля - дня исчезновения девушки - прошло семь месяцев, но следствие, похоже, находится в тупике: нет ни Елены, ни ее трупа, ни подозреваемого… Есть лишь свидетель - муж, который утверждает, что девушка вышла из дома и не вернулась.

«КП-Рязань» пообщалась с экспертами - как действующими следователями, так и бывшими, чтобы попытаться понять, почему уголовное дело даже в Москве так до сих пор не раскрыли. Более того, не могут найти даже подозреваемого.

Боязнь ошибиться?

Было время, когда не было никаких уличных видеокамер, ни сотовых телефонов, ни экспертиз по ДНК, не знали такого слова как биллинг. И все же подобные преступления раскрывались. А потом началось… Создается впечатление, что следователям обязательно нужно, чтобы подозреваемый обязательно засветился на видеокамерах. А если его нет, да еще биллинга нет, да еще телефон отключен - пиши пропало.

- Не секрет, что следователи порой опасаются ошибиться и привлечь к ответственности невиновного, - рассказывает бывший руководитель спецгруппы по расследованию неочевидных убийств, следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин. - Ведь бывало, что следователи арестовывали человека, но доказательств его вины не смогли собрать. А по закону, если признают, что под стражей находился человек, которого признали невиновным, и ему государство выплатило деньги в порядке реабилитации, то бывает, что со следователя могут взыскать деньги, которые выплатили тому в порядке реабилитации.

Елену Логунову не могут найти семь месяцев. У следствия только свидетели, ни одного подозреваемого.

В наши времена следователи пользовались таблицами Видонова (Леонид Георгиевич - создатель уникальной методики раскрытия умышленных убийств - Ред.), но сейчас создается впечатление, что многие из нынешних следователей и не слышали эту фамилию… Если происходит убийство с сокрытием трупа, то зачастую виновными оказываются близкие, знакомые, друзья. Есть определенный алгоритм действий, чтобы раскрыть такие преступления. Если его применить, то дело можно раскрыть, если нет - то вопрос остается открытым. Но при этом есть золотое правило, с подозреваемыми и свидетелями нужно долго и упорно разговаривать. Иногда на это уходит день, а иногда и месяцы.

Мужик умный, но недодумал

Свои слова Дмитрий Плоткин подкрепил историей из собственной практики, когда в середине 80-х годов в Рязани исчезла 30-летняя женщина. Она устроилась на работу в плановый отдел строительной воинской части, а через несколько месяцев бесследно исчезла.

- Начальником отдела был 33-летний подполковник, он руководил партийной организацией, были все предпосылки, что вскоре станет командиром части, - вспоминает Дмитрий Матвеевич. - Видный мужчина, красавец, подтянутый, одет с иголочки, у него стрелки на галифе прям «горели»… Офицер был женат, у него было несколько дочерей, но это не помешало ему завязать роман с новой сотрудницей-экономистом.

И вот девушка исчезает. Незадолго до происшествия она сказала своей матери, что поедет в Солотчу отдохнуть. На поиски бросились все.

- Мать бегает ищет по Солотче, брат ее, ну и подполковник со слезами на глазах тоже в поисках, - продолжает Дмитрий Плоткин. - И все бы ничего, но звонят нам из Ряжска - обнаружили труп женщины с пробитой головой в реке Хупте, а в десятке метров от трупа у берега - сумку с банными принадлежностями. Выяснилось, что это труп той самой девушки.

Сразу установили, что в Ряжске находится один из объектов воинской строительной части, и подполковник был там в предполагаемый день убийства.

Утром он приехал в часть, походил, проверил объект, а вечером военные в Ряжске проводили его на электричку на Рязань, но вышел он через несколько минут на первой станции от Ряжска - Петрово. Туда же, но из Рязани на встречной электричке минут через десять приехала и девушка.

- Он ее встречает и ведет по тропинке к реке, и там ее убивает молотком. Сбросил тело в воду и побежал обратно на платформу. Успел уже к следующей электричке до Рязани, там разлет был примерно в полчаса, - вспоминает Дмитрий Плоткин. - Разумеется, свою вину он признал не сразу. Долго с ним разговаривали, порой, даже сразу и два следователя с ним работали.

Следователи нашли бабушек, торговавших овощами, и пассажиров. Те, никогда не видевшие военных в своей деревне, конечно, обратили внимание на офицера - на их-то деревню всего два пьяных мужика, а тут целый подполковник, да еще в отглаженных галифе. По этим «горящим» стрелкам его и опознали потом, лица-то не видели.

- Мужик он умный был, но постепенно во время допросов доводили до ума: там - время не сходится, где пил пиво - никто не видел. А были ли контролеры в электричке? Ну тут он уже вконец запутался и постепенно стало видно, что заметался человек, и в итоге признался. Он пытался давить на следователей, жаловался, пугал связями, но бесполезно. В итоге выяснилось, что женщина требовала жениться на ней, вот он ее и убил.

Был ли Логунов откровенен?

На сегодняшний день официальный статус Александра Логунова - свидетель. Известно, что он якобы окончил радиотехнический университет, работал в одной из компаний сотовой связи, дома у него стояла видеокамера, то есть, технически парень подкован. Но на все ли вопросы следователям он ответил откровенно?

Достаточно ли откровенен Александр Логунов, выясняет следствие. Уже семь месяцев...

После того как Елена Логунова пропала, следователи работали сразу над несколькими версиями ее бесследного исчезновения: от - сама ушла и суицида, до - похитили и убили:

- не могла ли Елена попасть в руки маньяка? Но ни на одной камере она не засветилась. Никто ее не видел выходящей из дома, никто ее не видел в магазинах, на рынках, других торговых точках;

- не могла ли она упасть в открытый колодец по пути следования? Но все колодцы осмотрели волонтеры, а тело девушки не нашли.

Одновременно проверялась версия и о возможной причастности к преступлению ее мужа Александра Логунова. Правда, допрашивали его только в качестве свидетеля.

Сейчас, по словам адвоката Максима Калинова, представляющего интересы родителей девушки, осталась одна версия. Какая, не указывает. Но уголовное дело следователи ГСУ СК РФ продолжают расследовать по статье «Убийство».

- Если верить СМИ, 25 июля, в день исчезновения, Елена разговаривала с матерью в 8:30, после этого телефон практически сразу перестает работать, выносы сумок, приезд его родителей и так далее, - перечисляет Дмитрий Плоткин. - Возникает вопрос, по какой причине телефон перестал работать.

В 8:30 - последнее телефонное общение Наталии Кошелевой (мамы Елены) с дочерью. Договорились, что мама с отцом заедут к ней вечером. Больше до Елены дозвониться Наталия не могла - ни в 11:00, ни в 13:00, ни в 15:00. Но в 17:15-17:20 позвонил Александр и сказал, что Елена пропала. По его же словам, она примерно в 15:00 ушла в магазин за микроволновкой.

Минимальный вес микроволновых печей начинается от 7 кг, это если мини-микроволновка, но добавить коробку, увеличивающую габариты, становится понятно, что хрупкой девушке, непросто было бы справиться с такой ношей - машины у нее не было. Конечно, можно было бы заказать доставку… Но никакой доставки не было, а потом и сам Александр резко изменил версию, что Елена все-таки «ушла за шмотками». Но свидетелей прогулки Елены по магазинам не было. Чем вызвана такая смена показаний, не понятно.

- Давайте дальше, ушла Елена в магазин якобы в 15:00, спустя 2 часа 20 минут муж звонит теще и говорит, что она пропала, а около 19 часов уже заявил о ее исчезновении в полицию, - приводит известные факты бывший следователь.

Елена только ушла в магазин, пусть «за шмотками», за микроволновкой. Фактически, только ушла, а супруг уже звонит, мол, потерялась. И телефон у нее не работает. За два с половиной часа с момента ухода из дома даже самый любящий муж не скажет, что жена пропала. Мог ли к этому времени Александр знать, что она пропала? Да так знать, чтобы об этом сказать матери Елены? Это могло произойти только в том случае, если человек уже понимал, что девушки нет.

- Сколько звонков муж сделал Елене в день ее пропажи? Сопоставьте с количеством его звонков своим родителям, - предлагает Дмитрий Матвеевич.

По информации частного детектива Екатерины Шумякиной, в день исчезновения Елены Александр Логунов сделал 24 телефонных звонка своей маме, чуть меньше отцу, еще меньше - бабушке и дедушке. Лене, пропавшей жене, он звонил в этот день два раза. А после 25 июля - ни разу, хотя до этих событий звонил довольно часто. Почему не звонил? Наверное, думал, что и телефон не работает, и звонить ей, видимо, нет смысла… Родители Александра своей снохе не позвонили ни разу.

В итоге, два-три часа нет жены, а муж уже в полиции подает заявление на розыск, пытается блокировать ее банковскую карту. Не исключено, чтобы сделать вид, что жену похитили.

И бывшие, и действующие следователи полагают, что с каждым из членов большой семьи Логуновых-Кошелевых необходимо разговаривать, дать выговориться по этим и другим вопросам, а потом показать им все их нестыковки.

— Если тщательно отработать все версии, собрать все возможные доказательства и объективно проанализировать все материалы дела, возможно, будет установлено лицо, виновное в исчезновении Елены, — сказал Дмитрий Плоткин.

Сначала Елена якобы ушла за микроволновкой, потом за «шмотками».

«Нельзя искать, когда не знаешь, где искать»

В 90-х годах в одной из квартир в Кораблине обнаружили тело обнаженной пожилой женщины. Лежала в коридоре с разбитой головой – кругом кровь. Но не все было очевидным.

Жила женщина с сыном-журналистом. В какой-то момент она, будучи подвыпившей, стала мешать ему работать, ну а он на эмоциях взял и приложил ее головой о дверной косяк.

— Нам пришлось приостановить похороны, возвращали труп на экспертизу, все было очень неоднозначно, — рассказывает Дмитрий Плоткин. — Гематомы мозга нет, ушиба мозга нет, трещины на черепе нет. И кровь стекла сквозь половик в подвал… Оказалось, что, поскольку женщина пила, у нее была сильно разжиженная кровь, и сын размозжил участок на волосистой части головы, где находились сосуды. Если бы он труп положил вверх раной то, возможно, кровь запеклась бы, но он положил ее вниз, и кровь стекла в подвал, а жили они на первом этаже.

Как творческий человек журналист, поняв, что убил мать, придумал замысловатый сюжет. Зашел в ванную комнату, закрыл крючок изнутри и ногой выбил дверь. Потом раздел мать догола и облил ее из чайника. После этого взял ее кровь и размазал тряпкой по стенам в ванной комнате.

— В итоге, по его версии, мама пошла купаться, зашла в ванну, но поскольку была выпившая, поскользнулась, упала и закричала… Он сбил дверь, а мать уже мертвая. Все было красиво, но прокололся в том, что если бы она ударилась, то механизм образования следов был другой - на стенах были бы брызги, а у него мазки получились… Да и к размозжению сосудов на волосистой части головы были вопросы. Потом его признали больным шизофренией, очень умный парень был, хорошо писал… Учился в трех институтах. Излечился, выписался, но потом снова попал в психиатрическую больницу, где и скончался.

— Что касается дела Елены Логуновой, то, повторюсь, это сложная, кропотливая работа… и допросы - это не журналистские интервью, когда вы спрашиваете, а я красиво рассказываю. Должны быть долгие серьезные допросы всех проходящих по делу лиц, — продолжает Дмитрий Матвеевич. — Нельзя искать потерпевшую, когда не знаешь, где искать. Но самый высший пилотаж следователя, когда он доказывает вину преступника даже без его показаний.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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