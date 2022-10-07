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Происшествия7 октября 2022 9:09

Смерть Елены Логуновой была насильственной. Новые подробности гибели рязанки

Смерть Елены Логуновой была насильственной
Источник:kp.ru
Смерть Елены Логуновой была насильственной. Новые подробности гибели рязанки.

Смерть Елены Логуновой была насильственной. Новые подробности гибели рязанки.

Смерть Елены Логуновой была насильственной. Об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.

«Много вопросов сыпется в личные сообщения от друзей, подписчиков и всех, кто следил и следит за этой историей. Имея подписку о неразглашении, я не могу сообщить значимую, для следствия информацию. Но скажу одно: смерть Елены была насильственной…» - заявила детектив.

Тело Елены Логуновой обнаружили 7 октября недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области. Об этом сообщила КП-Рязань мама девушки – Наталия Кошелева (читать подробнее).

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