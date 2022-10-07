Смерть Елены Логуновой была насильственной. Новые подробности гибели рязанки.

Смерть Елены Логуновой была насильственной. Об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.

«Много вопросов сыпется в личные сообщения от друзей, подписчиков и всех, кто следил и следит за этой историей. Имея подписку о неразглашении, я не могу сообщить значимую, для следствия информацию. Но скажу одно: смерть Елены была насильственной…» - заявила детектив.

Тело Елены Логуновой обнаружили 7 октября недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области. Об этом сообщила КП-Рязань мама девушки – Наталия Кошелева (читать подробнее).

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