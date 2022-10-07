Тело Елены Логуновой нашли недалеко от рязанского села Исады.

Останки Елены Логуновой обнаружили недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области. Об этом КП-Рязань сообщила мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева.

«Да, тело дочери нашли недалеко от Исад», - коротко прокомментировала женщина.

Отметим, что в Исадах находится дача семьи Логуновых. На месте происшествия продолжают работать следователи ГСУ СК России.

«Думаю, на днях выйдет официальная новость», - сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!