Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2022 8:24

Тело Елены Логуновой нашли недалеко от рязанского села Исады

Следователи продолжают работу на месте происшествия
Источник:kp.ru
Тело Елены Логуновой нашли недалеко от рязанского села Исады.

Тело Елены Логуновой нашли недалеко от рязанского села Исады.

Останки Елены Логуновой обнаружили недалеко от села Исады Спасского района Рязанской области. Об этом КП-Рязань сообщила мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева.

«Да, тело дочери нашли недалеко от Исад», - коротко прокомментировала женщина.

Отметим, что в Исадах находится дача семьи Логуновых. На месте происшествия продолжают работать следователи ГСУ СК России.

«Думаю, на днях выйдет официальная новость», - сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!