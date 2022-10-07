Адвокат Александра Логунова: Об обнаружении останков Елены Логуновой узнали из СМИ

Адвокат Александра Логунова по-прежнему отрицает его участие в следственных действиях по уголовному дело об исчезновении Елены Логуновой.

Адвокат Александра Логунова по-прежнему отрицает его участие в следственных действиях по уголовному делу об исчезновении Елены Логуновой. Также защитник уверяет, что супруг пропавшей женщины все еще не является обвиняемым.

«Никаких следственных действий с участием Александра не проводилось. На сегодняшний день его процессуальный статус не поменялся. Информацию об обнаружении останков узнали, так же как и вы, из СМИ», - заявил корреспонденту КП-Рязань адвокат Иван Беззубцев.

Однако ранее мама Елены Логуновой Наталия Кошелева подтвердила КП-Рязань, что останки ее дочери найдены. Рязанку, напомним, ищут с 25 июля 2021 года. Александра Логунова задержали 30 августа 2022 года и затем поместили в СИЗО, причем официально не за убийство супруги, а за распространение порнографии.