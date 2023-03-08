Несмотря на обвинение в убийстве жены Александра Логунова хотели выпустить под залог

Адвокат вновь предлагал залог, чтобы Александра Логунова выпустили из СИЗО.

Александра Логунова – мужа убитой рязанки Елены Логуновой хотели выпустить из СИЗО под залог. С таким ходатайством обратился в Басманный суд Москвы адвокат Логунова на заседании о продлении меры пресечения.

Как указано в ходатайстве СК, следователи не могут пока завершить расследование уголовного дела, так как необходимо завершить почерковедческую, судебно-медицинскую ситуационную и амбулаторную комплексную психолого-сексолого-психиатрическую судебные экспертизы.

Кроме того, Александру Логунову могут предъявить новое обвинение.

Рассмотрев материалы дела и, принимая во внимание особую сложность и характер расследования, суд удовлетворил ходатайство следователя. Александр Логунов будет находиться под стражей в СИЗО до 15 апреля включительно.

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