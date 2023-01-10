Александра Логунова, обвиняемого в убийстве жены, оставили в СИЗО до 15 апреля включительно.

Александру Логунову – мужу убитой Елены Логуновой продлили срок содержания под стражей в СИЗО сроком на три месяца, до 15 апреля 2023 года включительно. Об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.

«Отличная новость на начало нового года. Тело найдено, обвиняемый в СИЗО. Цель, к которой мы шли, достигнута», - написала Шумякина.

Ранее сообщалось, что Логунову предъявили обвинение в распространении порнографии и убийстве своей жены Елены Логуновой.

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