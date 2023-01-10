Александра Логунова, обвиняемого в убийстве жены, оставили в СИЗО до 15 апреля включительно.
Александру Логунову – мужу убитой Елены Логуновой продлили срок содержания под стражей в СИЗО сроком на три месяца, до 15 апреля 2023 года включительно. Об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.
«Отличная новость на начало нового года. Тело найдено, обвиняемый в СИЗО. Цель, к которой мы шли, достигнута», - написала Шумякина.
Ранее сообщалось, что Логунову предъявили обвинение в распространении порнографии и убийстве своей жены Елены Логуновой.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Что на самом деле могло произойти с Еленой Логуновой. Версия частного детектива
Частный детектив Екатерина Шумякина опубликовала свою версию случившегося с Еленой Логуновой (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!