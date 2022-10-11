История Елены Логуновой. Молодую рязанку, исчезнувшую больше года назад, нашли и опознали

История Елены Логунова близится к завершению.

Преступление в отношении Елены Логуновой – рязанки, пропавшей больше года назад, раскрыли. Об этом сообщила мама девушки Наталия Кошелева, поблагодарив всю следственную группу СК РФ.

«Хочется вспомнить слова Логунова "Пусть ищут те, кто за это получает зарплату". Следователи не думали о зарплате, а отработали на человечности, порядочности, нравственности, честности, духовности и патриотизме», - написала женщина 11 октября.

Днем ранее Следственный комитет официально подтвердил, что найденные в пригороде Рязани человеческие останки, принадлежат именно Елене Логуновой:

«В результате грамотно спланированных следственных действий 7 октября 2022 года в пригороде Рязани обнаружили тело потерпевшей и украшения. Принадлежность останков Елене Логуновой подтвердили эксперты. Украшения опознали близкие родственники Логуновой. В настоящее время продолжается комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, запланировано назначение ряда экспертиз», - говорится в сообщении СК.

Александр и Елена познакомились через интернет.

История любви

История Елены Логуновой широко стала известна 25 июля 2021 года, когда в социальных сетях, на улицах города начали распространять ориентировку на девушку. Тогда, по официальным данным УМВД региона, около 15 часов Елена вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. При этом свой мобильный телефон она оставила дома. С тех пор о ее местонахождении ничего было неизвестно.

Осмотр квартиры Логуновых ничего не дал, осмотр подъездов – от крыши до подвала, квартиры других жителей – также не дал результата. Елена буквально испарилась…

Неофициально многие подозревали Александра Логунова в убийстве жены, в ее исчезновении, но прямых улик не было, по всей видимости, даже у оперативных работников и следователей СК. Но было очень много вопросов:

- как девушка умудрилась выйти средь бела дня из дома и не попасть ни под одну камеру видеонаблюдения?

- почему Александр Логунов заявил полиции об исчезновении жены уже через три часа, после того как она якобы ушла в магазин?

- почему сначала говорил, что Елена пошла в магазин за микроволновкой, а потом – за шмотками?

Сам Александр от общения с журналистами отказывался, на звонки не отвечал, в соцсетях не проявлял никакой активности, ну и в поисках с волонтерами, родителями Елены не участвовал. Только раз он побывал на одном из ток-шоу на федеральном канале, чтобы рассказать историю их любви.

Познакомились Александр с Еленой примерно в 2010-2011 годах по интернету. Стали гулять, но потом предложил официально оформить отношения. Подарил ей букет ее любимых белых роз, колечко и попросил руки.

Как он сам признавался, жениться хотел несмотря на то, что у Елены возможно не будет никогда детей. За месяц до свадьбы девушке сделали операцию.

Как погибла Елена Логунова, пока неизвестно. Следователи не комментируют.

«Сказал ей, даже не думай, можем усыновить детей, сделать ЭКО, еще что-то… Сейчас все возможно, лишь бы быть вместе», - говорил Александр.

Но Елена смогла забеременеть и родить, сначала одну девочку, потом вторую.

По рассказам близких, девушка наслаждалась детьми. Она была очень внимательной, заботливой мамой и хорошей хозяйкой. В квартире у супружеской пары всегда была чистота и уют.

«Главное, чтобы все были живы и здоровы»

По словам мамы Елены – Наталии Кошелевой, в молодой семье не все было ладно. Лена хотела уйти от мужа. Незадолго до своего исчезновения она отнесла матери на хранение деньги, шкатулку с золотом и кредитные карты, объяснив это тем, будто в дом кто-то проникает, пока ее нет. При этом никаких подробностей своего предположения девушка матери не рассказала.

В свой день рождения 22 июля Елена, по словам матери, тоже вела себя странно. После поздравления девушка сказала лишь: «Мама, главное, чтобы все были живы и здоровы». Это последние слова, которые Наталья услышала от своей дочери при личной встрече.

Через три дня Елена исчезла. Рано утром еще Наталия Кошелева созванивалась с дочерью, и девушка жаловалась, что дети беспокойно спали. А уже примерно в 11 часов мать перезвонила Лене, но ее телефон уже молчал…

- В 8:30 я последний раз по телефону разговаривала с Еленой, - вспоминает мама девушки Наталия Кошелева. - Договорились, что заедем с отцом к ней вечером. Больше дозвониться до нее не могли, ни в 11:00, ни в 13:00, ни в 15:00. Но в 17:15-17:20 позвонил Александр и сказал, что Елена пропала. По его же словам, она примерно в 15:00 ушла в магазин за микроволновкой…

Девушку начали искать с первого же дня.

Следователи сразу работали над несколькими версиями бесследного исчезновения: от побега и суицида, до - похитили и убили. Но заявление Александра про магазин почти сразу показались несостоятельным. Поскольку ни на одной уличной камере видеонаблюдения Елена не засветилась. Никто ее не видел выходящей из дома, никто ее не видел в магазинах и на рынках.

Не могла она упасть и в открытый колодец по пути следования – каждую яму и канаву по ее возможному маршруту осмотрели волонтеры, но тело девушки не нашли.

Если исчезает жена, первым под подозрение попадает муж – конечно, проверяли и Александра. По словам его адвоката Ивана Беззубцева, Александр с первых дней оказывал «всестороннее содействие» следствию, неоднократно допрашивался в том числе с использованием полиграфа, добровольно выдавал интересующие следствие предметы и документы.

Александр Логунов один раз побывал на ток-шоу, но в поисках Елены не участвовал.

- Подозрительно уже то, что спустя 2 часа 20 минут после якобы ухода жены, муж звонит теще и говорит, что она пропала, а около 19 часов уже заявил об ее исчезновении в полицию, - рассуждает бывший руководитель спецгруппы по расследованию неочевидных убийств, следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин. - Елена только ушла в магазин, пусть «за шмотками», за микроволновкой. Фактически, только ушла, а супруг уже звонит, мол, потерялась. И телефон у нее не работает. За два с половиной часа с момента ухода из дома даже самый любящий муж не скажет, что жена пропала.

Порнография в деле Логунова

Задержали Александра Логунова только 30 августа, но не по делу об исчезновении жены, а за распространение порнографии. Его сразу увезли в Москву, где взяли под стражу. Никаких подробностей этого дела следователи не раскрывают, но уже через месяц после этого останки Елены нашли. Сам Александр указал место, следователи и оперативники, либо кто-то случайно наткнулся – тоже неизвестно. Правоохранительные органы предпочитают пока эту историю никак не комментировать.