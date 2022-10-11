Адвокат Калинов об Александре Логунове: Порнография – не основное, ради чего его задержали

Последние новости по делу Елены Логуновой на 11 октября: Адвокат Максим Калинов об Александре Логунове: Порнография – не основное, ради чего его задержали

Адвокат Максим Калинов, ранее представлявший интересы семьи Елены Логуновой, поделился своим мнением о задержании Александра Логунова. Молодого мужчину, обвиняют в распространении порнографии.

«Я понимал, что это просто повод. Это не основное, ради чего его задержали. Ну, вы видели, чтобы кого-нибудь так задерживали за порнографию? Я - нет. Ни разу не встречал в практике, чтобы человека, ранее не судимого вот за такое задерживали. Полагаю, что были подозрения по обвинению в убийстве», - сказал Максим Калинов (читать подробнее).

Ранее Следственный комитет официально заявил, что найденные в пригороде Рязани останки человека, принадлежат Елене Логуновой.

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