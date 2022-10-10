Елену Логунову нашли в Спасском районе Рязанской области, там, где находится дача семьи ее мужа.

История с исчезновением рязанской девушки Елены Логуновой подходит к завершению. Тело нашли. К сожалению, да, девушку нашли мертвой, как бы не хотелось верить в обратное… Сначала об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина, потом подтвердила мама Елены – Наталия Кошелева.

Обнаружили останки 26-летней рязанки недалеко от трассы М-5 в Спасском районе на берегу реки Тысья. Точное место нахождения «КП-Рязань» намерено указывать не будет…

- Когда мне позвонил следователь, и сказал, что нашли останки тела, то я уже больше ничего не соображала, не восприняла информацию. Завтра [8 октября] иду в СК. Конечно, сердцем и я, и родственники, надеялись до последнего, что Лена жива, хотя разум рассуждал трезво, - сказала «Комсомолке» мама Елены – Наталия Кошелева.

Александр и Елена на отдыхе в Константинове.

«И с улыбкой проходют»

Как уже выше написали, точное место указывать не будем, но в соцсетях, мессендажерах, СМИ указывалось множество локаций – все с претензией на официальность.

Точно тело не обнаружили на приусадебном участке в селе Исады Спасского района, как писалось в СМИ. Именно там находится дача семьи Логуновых – пап-мам, бабушек-дедушек и так далее. Нет, все ухоженно красиво – нормальные, хозяйственные люди. Но то, что именно там, у них, обнаружили тело, речи быть не может.

- А у нас тишина, ничего такого не было – ни полиции, ни следователей, - говорят жители села Исады Спасского района. - Идють все такие веселые, умные, улыбаются… Один раз шла в магазин, а он [Александр – муж Елены] идет такой, поправился, с усами, симпатичный Саша, а где твоя?

- Живая. И с улыбкой проходют…

Не было тела ни в Собчаково, на в Половском, ни на берегу между этими селами – обычный взброс от телеграм-каналов, «сотрудничающих с правоохранительными органами».

Жители села Исады увидели Елену только в газетах... Именно на этой фотографии.

Порнография – как повод?

Но 8 октября 2022 года Наталия Кошелева назвала решающим днем. Женщина встретилась со следователем Центрального аппарата СК РФ, и сообщила, что признала украшения дочери.

«Сегодня на следственных действиях мною были опознаны ювелирные украшения моей дочери. Следующий шаг – результаты генетической экспертизы, которые будут готовы в течение следующей недели».

Обнаружили останки тела на берегу реки Тысья, недалеко от трассы М-5.

По словам адвоката Максима Калинова, долгое время представляющего интересы родителей Елены, во многом сыграло свою роль – ажиотаж в СМИ.

- Малахов сыграл свою роль, но это разово все, две программы. Больше сыграло то, что мы два раза в месяц писали сотни [заявлений] и в ФСБ, и другие сорок инстанций. Это было на протяжении с сентября по май. Сначала ведь следствие просто не шло на контакт, ко мне негативно относились… Даже следователи ГСУ были уверены, что Логунов не причастен, поверхностно относились, с недоверием. А уже потом, когда углубляться начали, письмами-письмами... Конечно, Малахов помог, но это не только Малахов, - говорит адвокат Максим Калинов.

Адвокат Максим Калинов приложил много сил, чтобы дело Елены Логуновой сдвинулось с места...

Как отметил защитник, ходатайства – это очень действенный метод. Именно после этого пошли очные ставки, путаница в показаниях и другие обстоятельства.

- Когда Александра Логунова задержали по факту распространения порнографии, как вы к этому отнеслись как адвокат?

- Я понимал, что это просто повод. Это не основное, ради чего он задержан. Ну, вы видели, чтобы кого-нибудь так задерживали за порнографию? Я - нет. Ни разу не встречал в практике, чтобы человека, ранее не судимого вот за такое задерживали. Полагаю, что были подозрения по обвинению в убийстве.

Задушили или ударили

Елена Логунова бесследно исчезла 25 июля 2021 года. По словам мужа – Александра – она вышла в магазин, но не вернулась. Дальше пошли множество нестыковок: сначала – пошла – микроволновкой, потом – за шмотками. Все эти версии оказались неподкрепленными…

На даче у Логуновых все ухожено, виден порядок...

10 октября Следственный комитет официально подтвердил, что найденные в пригороде Рязани останки принадлежат Елене Логуновой.

«В результате грамотно спланированных следственных действий 7 октября 2022 года в пригороде Рязани обнаружили тело потерпевшей и украшения. Принадлежность останков Елене Логуновой подтвердили эксперты. Украшения опознали близкие родственники Логуновой. В настоящее время продолжается комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, запланировано назначение ряда экспертиз», - говорится в сообщении СК.

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