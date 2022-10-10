СК подтвердил, что найденные в Рязанской области останки принадлежат Елене Логуновой.

Завершилась генетическая экспертиза останков, найденных в Рязанской области. Подтвердилась их принадлежность Елене Логуновой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК России.

«Установлено, что они (останки) принадлежат Елене Логуновой, пропавшей без вести в 2021 году», - говорится в сообщении.

Ранее, 8 октября, мама убитой женщины, история исчезновения которой прогремела на всю страну, Наталия Кошелева опознала ее украшения. С момента начала поисков рязанки, у которой остались двое детей, к тому моменту прошло больше 400 дней.

Супруг Елены Логуновой Александр продолжает находиться под стражей. Изначально его задержали и поместили в СИЗО не по обвинению в убийстве, а в связи с возбуждением уголовного дела о распространении порнографии.