Убийство Елены Логуновой: мама рязанки опознала украшения дочери - последние новости

Рязанка Елена Логунова, исчезнувшая в июле 2021 года, с мамой Наталией Кошелевой. Версия об убийстве девушки подтверждается.

8 октября 2022 года Наталия Кошелева, мама исчезнувшей больше года назад рязанки Елены Логуновой, назвала решающим днем. В субботу появились свежие новости: состоялась встреча женщины со следователем Центрального аппарата СК РФ, где она опознала украшения дочери, о чем сообщила на личной странице.

«Сегодня на следственных действиях мною были опознаны ювелирные украшения моей дочери. Следующий шаг – результаты генетической экспертизы, которые будут готовы в течение следующей недели», - рассказала Наталия Кошелева.

Как стало известно 7 октября, останки, предположительно принадлежащие Елене Логуновой, удалось обнаружить в Спасском районе Рязанской области. В том же Спасском районе, в селе Исады, находится дача семьи Логуновых.

Останки направили на генетическую экспертизу. При этом опознание решено не проводить.

Первой о страшной находке сообщила частный детектив Екатерина Шумякина. Будучи под подпиской о неразглашении, она лишь отметила, что смерть была насильственной.

В СИЗО сейчас находится муж Елены Логуновой Александр. Причем под стражу его изначально поместили не по обвинению в убийстве, а за распространение порнографии. Силовкики задержали Александра Логунова 30 сентября 2022 года — на 401-й день с момента пропажи его супруги.

Адвокат Александра Иван Беззубцев, в свою очередь, заявлял, что об обнаружении останков узнал из СМИ:

«Никаких следственных действий с участием Александра не проводилось. На сегодняшний день его процессуальный статус не поменялся», - утверждал защитник.

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