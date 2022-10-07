Опознания не будет. Подтвердить принадлежность останков Елене Логуновой должна экспертиза

Чтобы установить, принадлежат ли найденные в Спасском районе останки Елене Логуновой, назначена генетическая экспертиза.

Чтобы установить, принадлежат ли найденные в Спасском районе останки Елене Логуновой, назначена генетическая экспертиза. Об этом сообщила мама рязанки, исчезнувшей в июле 2021 года, Наталия Кошелева.

«Опознания не будет», - рассказала Кошелева.

Также, по словам женщины, 8 октября следователи планируют показать ей золотые украшения дочери.

О том, что останки Елены Логуновой обнаружены, 7 октября впервые стало известно от частного детектива Екатерины Шумякиной. Наталия Кошелева подтвердила этот факт и обозначила географический ориентир — село Исады.