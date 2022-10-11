СК раскрыл преступление в отношении рязанки Елены Логуновой.

Преступление в отношении рязанской девушки Елены Логуновой раскрыто. Об этом сообщила ее мама – Наталия Кошелева.

«Преступление раскрыто. Хочу поблагодарить следственную группу центрального Следственного комитета за большую и плодотворную работу. Хочется вспомнить слова Логунова "Пусть ищут те, кто за это получает зарплату". Следователи не думали о зарплате, а отработали на человечности, порядочности, нравственности, честности, духовности и патриотизме. Я направила в приемную СКР благодарственное письмо», - говорится в сообщении Наталии Кошелевой.

Ранее частный детектив Екатерина Шумякина объявила сбор денег на похороны Елены Логуновой (читать подробнее).

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