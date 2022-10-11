Когда будут хоронить Елену Логунову, станет известно в ближайшее время.

Когда будут похороны рязанки Елены Логуновой, станет известно в скором времени. Но уже сейчас начались мероприятия по сбору денег. Частный детектив Екатерина Шумякина опубликовала пост с призывом помочь родителям Елены Логуновой.

«Непростые времена настали в семье Кошелевых [девичья фамилия Елены]. Я бы даже сказала - страшные и тяжелые. Очень прошу вас люди, пожалуйста, поддержите родителей Елены материально», - написала Екатерина Шумякина.

Чуть позже Шумякина уточнила КП-Рязань, что деньги необходимы на похороны. Когда будут похороны Елены Логуновой, пока неизвестно, «но готовиться нужно уже сейчас».

«Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон. Вечный покой Елены.

Горе, ни с чем не сравнимое. И у меня нет слов, чтобы уменьшить вашу боль. Наследие Лены продолжается в ее дочках», - сообщила частный детектив.

10 октября Следственный комитет подтвердил, что останки, обнаруженные в Спасском районе Рязанской области, принадлежат Елене Логуновой (читать подробнее).

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