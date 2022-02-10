Последние новости по делу Елены Логуновой: жива ли девушка, и что делать, если ее тело так и не найдут

Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокаты по делу Елены Логуновой высказались о ее исчезновении.

Последние новости по делу Елены Логуновой – что делать, если девушку не найдут, и от кого пытаются отвести подозрение. На этой неделе активизировались в информационном поле адвокаты – Максим Калинов и Иван Беззубцев. Первый представляет интересы родителей пропавшей девушки, второй – мужа Елены Логуновой – Александра.

«Нужны активные действия»

Максим Калинов, в частности, рассмотрел предположение о том, что следствие по делу рязанки Елены Логуновой в настоящее время, не имея прямых улик в отношении какого-либо лица, просто заняло выжидательную позицию, пока предполагаемый виновник не задергается, сам не выдаст себя.

«Я это не исключаю, но вы понимаете, они [следователи] ведь что-то делают, проводят экспертизы, которые ничего не дали... Но данная позиция [выжидательная] не приведет к раскрытию преступления, нужны активные действия, именно следственная работа», - подчеркнул адвокат, напомнив, что безвыходных ситуаций не бывает, «все можно сделать».

«Хочется верить, что Елена Логунова жива, но не верится»

Адвокат Максим Калинов не верит в версии, которые сводятся к тому, что Елена Логунова ушла из дома, а сейчас просто боится выйти на связь с родственниками.

«Как бывший следователь могу сказать, что не верю в подобные версии... Мне очень бы хотелось ошибиться, поверьте. Очень бы хотелось верить, что Елена жива, но с высоты своего профессионального опыта мне сложно в это поверить. Все версии, что она куда-то ушла, пропала... Нет, нет, нет и еще раз нет. Это мое личное мнение».

Если тело Елены Логуновой никогда не найдут

Может так получиться, что тело Елены Логуновой так и не найдут. Но это не значит, что преступление не будет раскрыто. К слову, подобные примеры есть и в недавних криминальных историях Рязани.

«Да, можем и не найти [тело], но вопрос не в этом. Есть такая мифическая поговорка: «Нет тела - нет дела». Но это не так. Следственным путем необходимо добиваться признательных показаний. Даже если суд присяжных будет рассматривать это дело, есть большая вероятность, что человека осудят».

Есть только одна версия исчезновения Елены Логуновой

Высказался Калинов, правда, без конкретики, и об Александре Логунове – муже пропавшей рязанки. Отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что муж Елены не имеет ничего общего к ее исчезновению, адвокат сообщил:

«У меня есть собственное мнение по данному поводу, но я, как адвокат, это озвучивать не буду. Скажу только, что в настоящее время следователи рассматривают только одну версию. Все другие уже не рассматриваются».

Эксперимент с камерами

Что касается адвоката Ивана Беззубцева, то на днях он провел эксперимент, попытавшись доказать непричастность Александра Логунова к исчезновению девушки. Заключался эксперимент в определении обзора видеокамер, установленных на доме, где проживали Логуновы.

«Какой результат эксперимента? Отсутствие пропавшей Елены Логуновой на видеозаписи камеры с первого этажа можно объяснить не только тем, что Елена не выходила из дома, но и тем, что выходя из дома, она просто находилась в тени этой видеокамеры. Тем более, как мы могли убедиться во время эксперимента, проще остаться в тени, чем быть запечатленным на записи», - подчеркнул Беззубцев.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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