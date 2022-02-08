Адвокат Максим Калинов объяснил, что делать, если тело Елены Логуновой никогда не найдут.

Последние новости по делу Елены Логуновой на 8 февраля 2022 года: адвокат Максим Калинов, представляющий интересы семьи загадочно исчезнувшей девушки, рассказал «КП-Рязань», что делать, если тело девушки не найдут.

— Если предположить, что Елена Логунова погибла, но тело так никогда не найдут, расследование доведут до конца?

— Можем и не найти, но вопрос не в этом. Есть такая мифическая поговорка: «Нет тела - нет дела». Но это не так. Следственным путем необходимо добиваться признательных показаний. Даже если суд присяжных будет рассматривать это дело, есть большая вероятность, что человека осудят.

Ранее адвокат Максим Калинов высказался о предположении, что Елена Логунова до сих пор жива (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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