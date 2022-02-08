Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат высказался о версии, что девушка жива.

Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат Максим Калинов, представляющий интересы семьи загадочно исчезнувшей девушки, высказался «КП-Рязань» о мнении, что она до сих пор жива.

— Если Елена изначально сама ушла, а когда подняла шум с ее исчезновением, просто боится открыться… Можете такое предположить?

— Как бывший следователь могу сказать, что не верю в подобные версии... Мне очень бы хотелось ошибиться, поверьте. Очень бы хотелось верить, что Елена жива, но с высоты своего профессионального опыта мне сложно в это поверить. Все версии, что она куда-то ушла, пропала... Нет, нет, нет и еще раз нет. Это мое личное мнение.

Ранее адвокат Максим Калинов высказался по поводу причастности мужа Елены Логуновой к ее исчезновению (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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