Адвокат Максим Калинов высказался по поводу причастности мужа Елены Логуновой к ее исчезновению.

Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат Максим Калинов, представляющий интересы семьи пропавшей девушки, ответил на вопрос о причастности к преступлению мужа Елены – Александра Логунова.

— Есть вероятность, что муж Елены не имеет ничего общего к ее исчезновению?

— У меня есть собственное мнение по данному поводу, но я, как адвокат, это озвучивать не буду. Скажу только, что в настоящее время при разговоре со следователем узнал, что есть одна версия... Все другие версии уже не рассматриваются.

Ранее Максим Калинов сообщил, что выжидательная позиция следствия по делу Елены Логуновой ничего не даст (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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