Адвокат Максим Калинов: Выжидательная позиция по делу Елены Логуновой ничего не даст

Последние новости по делу Елены Логуновой: у адвоката Максима Калинова, представляющего интересы семьи пропавшей девушки, нет ощущения, что следствие зашло в тупик. Об этом он рассказал «КП-Рязань».

«Ну, что значит "зашло в тупик"? Я уже говорил следователям, как можно все сделать. Но пока как бы не прислушались… Но безвыходных ситуаций не бывает, все можно сделать. Когда я называл приблизительные сроки раскрытия дела, я опирался на свой опыт следственной работы - месяца три-четыре. И все». – отметил адвокат.

Максим Калинов рассмотрел и предположение о том, что следствие в настоящее время, не имея прямых улик в отношении какого-либо лица, просто заняло выжидательную позицию, пока предполагаемый виновник не задергается, сам не выдаст себя.

«Не исключаю, но вы понимаете, они [следователи] ведь что-то делают, проводят экспертизы, которые ничего не дали... Но данная позиция [выжидательная] не приведет к раскрытию преступления, нужны активные действия, именно следственная работа», подчеркнул адвокат.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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