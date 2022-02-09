Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат попытался доказать непричастность мужа девушки к ее исчезновению. Фото: Исторический любитель.

Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат мужа пропавшей девушки – Иван Беззубцев – провел эксперимент, чтобы отвести подозрения от своего доверителя. Адвокат попытался доказать, что Елена Логунова могла вполне самостоятельно выйти из дома и не попасть ни по одну камеру. Запись с экспериментом опубликовали на канале «Исторический Любитель» на YouTube.

«Какой результат эксперимента? Отсутствие пропавшей Елены Логуновой на видеозаписи камеры с первого этажа можно объяснить не только тем, что Елена не выходила из квартиры (дома), но и тем, что выходя из дома, она просто находилась в тени этой видеокамеры. Тем более, как могли убедиться во время эксперимента, проще остаться в тени, чем быть запечатленным на записи», - подчеркнул Беззубцев.

Известно, что всю информацию, озвученную в указанном видео, еще в октябре 2021 года передали в Следственный комитет России.

Днем ранее адвокат Максим Калинов, представляющий интересы семьи пропавшей девушки, ответил на вопрос о причастности к преступлению мужа Елены – Александра Логунова (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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