Ток-шоу «Малахов» об убитой рязанке Елене Логуновой покажут 15 февраля

Передачу Андрея Малахова о Елене Логуновой покажут 15 февраля.

15 февраля в 16:30 на телеканале «Россия» выйдет ток-шоу «Малахов». Новый выпуск в очередной раз посвятили убитой рязанке Елене Логуновой. В качестве гостей в съемке программы участвовали родители Елены, дальняя родственница семьи Логуновых и другие.

В программе процитировали письма Александра Логунова, которые писал матери Елены из следственного изолятора (читать подробнее, о чем муж убитой умолял). Расскажут и о том, как две семьи делят детей Елены, а также, как настраивают внучек против семьи Кошелевых (девичья фамилия Елены).

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