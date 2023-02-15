Логунов умоляет родителей убитой Елены о помиловании.

Александр Логунов написал родителям Елены Логуновой три письма из СИЗО с просьбой, простить его и пощадить. Об этом стало известно из выпуска программы «Малахов» на телеканале «Россия».

«Мы были одной большой семьей, но черное 25 июля 2021 года раскололо нашу большую и дружную семью. Я не хотел убивать нашу Леночку, произошла случайность, но статья [уголовная] говорит о другом. Сейчас, вспоминая прошлое, я осознаю вину за то, что позволял своим близким лезть в мою семейную жизнь. Мне надо было на это реагировать, решать все вопросы только с Леной. Мне с ней было очень хорошо, даже больше. Вы, как мать, понимали Лену лучше всех, и я теперь очень сильно жалею, что иногда игнорировал ваши мысли. Давайте не будем очернять имя Лены, чтобы другие люди не хайпили (зарабатывали деньги) на нашем совместном горе», - писал Логуновов, обращаясь к своей бывшей теще, маме Лены – Наталии Кошелевой.

В письмах Логунов просил прощения, помиловать его, признавал, что поступил «как трус, как подлый человек».

«Я прошу вас, помиловать меня. Я должен был по-мужски прекращать все те склоки, которые имели место из-за каких-то бытовых вопросов между вами и моими родственниками. Вместо этого я спрятался от проблемы, надеясь, что все разрешится само собой. Это трагедия наша общая, я несу за это наказание. Да, я поступил как трус, как подлый человек. Я осознаю давно уже, что произошло, хочу с вами разделить боль утраты тяжесть души», - писал Александр в одном из писем, буквально умоляя маму Елены «не рубить с плеча на сроках» (видимо, имеется в виду, не требовать самого сурового наказания – Ред.)

«Знаете, что я хочу сделать после освобождения. Сходить на могилу... извиниться... просить прощения. В храме отмаливать грехи. Я прошу вас помиловать меня Христа ради. Мы все были не правы, другу наговорили гадости. Жили по сценарию других людей, давайте наладим отношения межсемейные? Прошу дать на это один шанс. К чему война и прочее, когда есть два маленьких ангелочка. Не рубите с плеча на сроках, я прощу вас, умоляю. Пойдите навстречу. Никому не нужны эти напряженные отношения. Я, да что там я, мы все потеряли для себя родного и любимого человека, но давайте не будем очернять имя. Простите меня Христа ради, молюсь за вас и Леночку каждый день. Хожу здесь в храм, ставлю за всех свечи. Храни вас бог», - писал Логунов.

Поделился Александр и мыслями о своем будущем, сказав, что больше никогда не женится. По его словам, Лена была его человеком, есть и будет в сердце.

Но ни маму Елены, ни ее отца эти письма не тронули. Никто не увидел в этих строках раскаяния, только переживания за самого себя.

«Мне все равно, у меня нет никаких чувств, не хочу писать ему, общаться с ним и его семьей», - сказала Наталия Кошелева в программе «Малахов».

Как отметил корреспондент программы Антон Демидов, родителя Лены от Логунова пришли три письма. Первое она получила сразу, а потом приходили смс-уведомления, что письма ждут на почте.

«Мама ходила в отделение, платила за них, чтобы почитать, что там написал убийца ее дочери», - добавил журналист.

Для европейской части России программа «Малахов» выйдет 15 февраля в 16:30.

В ноябре 2022 года Следственный комитет России официально предъявил обвинение Александру Логунову - мужу Елены Логуновой, история исчезновения которой прогремела на всю страну. По данным следствия, мужчина расправился с женой «на фоне личной неприязни», а родственникам девушки и всем остальными сообщил, что она ушла из дома и не вернулась.

Хронологию событий СК России выстраивает следующую. Сначала 7 октября 2022 года «в пригороде Рязани» обнаружили останки и украшения девушки. Затем экспертиза подтвердила принадлежность останков Елене Логуновой, а ее мама Наталия Кошелева опознала драгоценности. Только тогда Александр Логунов начал сотрудничать со следствием…

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Фото: скриншот из программы "Малахов" на телеканале "Россия".

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