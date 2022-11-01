Последние новости по делу Елены Логуновой: кто возьмет детей пропавшей девушки.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова рассказала КП-Рязань, как будет решаться вопрос с установлением опеки над детьми пропавшей Елены Логуновой.

«Вопрос об установлении опеки - решают органы опеки. Если одна из сторон с этим решением не согласится, тогда она вправе обратиться в суд. Что касается меня, то в данном вопросе моих полномочий нет. Для меня главное, чтобы права детей не нарушались», - сказала Анжелика Евдокимова.

По слова омбудсмена, так как матери нет, а отец находится в следственном изоляторе, обе бабушки - со стороны Логунова и Кошелевых (девичья фамилия Елены), обратились в органы опеки.

«Дальше все идет по закону. Ни давить на органы опеки, ни влиять я не могу и не буду. Я включусь, если здоровью и жизням детей будет угрожать опасность. Но в настоящее время, по моим данным, детям ничего не угрожает. Поэтому в интересах детей органы опеки должны принять решение, учитывая все обстоятельства», - сказала Евдокимова.

7 октября 2022 года в Спасском районе Рязанской области обнаружили тело Елены Логуновой, а также ее украшения. Принадлежность останков девушке подтвердили эксперты.

Муж Елены Логуновой – Александр находится в одном из СИЗО Москвы. Ему вменяют 11 эпизодов распространения порнографии. Но 1 ноября стало известно, что Александру следователи предъявили обвинение в убийстве Елены.

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