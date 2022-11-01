СК предъявил обвинение в убийстве Александру Логунову

Александр и Елена Логуновы.

Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве Александру Логунову — мужу рязанки Елены Логуновой, останки которой обнаружили месяцем ранее. Новостью на личной странице поделилась мама убитой девушки Наталия Кошелева.

«Обвинение Александру Логунову по ст. 105 УК РФ по факту убийства моей дочери Следственным комитетом предъявлено», - рассказала Наталия Кошелева.

Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Кошелева обратилась к органам опеки и детскому омбудсмену в Рязанской области с просьбой «немедленно изъять» двоих ее внучек, детей Елены, из семьи Логуновых. Родных Александра женщина считает причастными к страшному преступлению.

История Елены Логуновой, пропавшей в июле 2021 года, получила широкую огласку. В итоге уголовное дело было передано на федеральный уровень. Мужа рязанки Александра задержали 30 августа за распространение порнографии. Вскоре появилась новость об обнаружении останков Елены близ трассы М-5 «Урал» в Спасском районе.