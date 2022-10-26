Выпуск ток-шоу Малахова о развязке дела рязанки Елены Логуновой выходит 26 октября

Опубликован очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова об истории рязанки, матери двоих детей Елены Логуновой под заголовком «Исчезнувшая: трагическая развязка».

Интернет-портал ВГТРК smotrim.ru опубликовал очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова об истории рязанки, матери двоих детей Елены Логуновой под заголовком «Исчезнувшая: трагическая развязка». В эфир телеканала «Россия 1» телепередача должна выйти 26 октября в 16:30, говорится в анонсе.

В ток-шоу приняли участие родственники и знакомые Елены Логуновой, которая исчезла в июле 2021-го. Останки женщины, напомним, обнаружили в начале октября текущего года в Спасском районе Рязанской области возле трассы М-5 «Урал».

- В 7:30 следователь позвонил: «Тело вашей дочери найдено. Мы рассматриваем все версии, но 80% - это убийство», - вспоминает Наталия Кошелева, мама Елены.

Кадры с предполагаемого места обнаружения останков появляются в выпуске.

Главным, если можно так выразится, предметом обсуждения в студии стал находящийся под стражей Александр Логунов, муж Елены, и его семья. Главным образом, их поведение после пропажи девушки. Неоднократно поднимается тема о взаимоотношениях внутри супружеской пары, предполагаемых конфликтах.

Ранее СК предъявил Александру обвинение в 11 преступлениях по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов через интернет (п. «б», ч. 3 ст. 242, УК РФ).

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