Александр Логунов готов был заплатить до 1 млн рублей, чтобы выйти из СИЗО.
Александру Логунову продлили срок заключения под стражей до 15 января 2023 года. Об этом сообщил Басманный суд Москвы.
Согласно судебному постановлению, 6 октября руководитель ГСУ СК РФ продлил срок предварительного следствия, и в этот же день Логунову предъявили обвинение в совершении 11 преступлений, предусмотренных статьей 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием сети интернет»).
Следователь указал, что что срок содержания под стражей Логунова истекает 15 октября 2022 года, однако завершить расследование к указанному сроку невозможно. По делу еще необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий.
Задержали Александра Логунова в конце августа.
«Данных о том, что обвиняемый Александр Логунов страдает тяжелыми заболеваниями, препятствующих его содержанию под стражей, не имеется. В связи с чем, следователь просит продлить срок содержания под стражей на три месяца, всего до 4 месяцев 15 суток, то есть до 15 января 2023 года», - говорится в постановлении.
Сам Логунов и его защитник возражали, считая, что ходатайство следователя «необоснованно и голословно, а его доводы документально не подтверждены». В качестве альтернативы нахождению в СИЗО, защита предложила три варианта:
- домашний арест;
- запрет определенных действий;
- залог в сумме до 1 млн рублей.
Суд учел, что Александр Логунов ранее не судим, имеет постоянное место жительства, состояние его здоровья, семейное положение, наличие двоих малолетних детей, а также то, что его обвиняют в распространении порнографии. Эти 11 преступлений относятся к категории тяжких, за каждое из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет.
Изучив материалы дела суд постановил, продлить Александру Логунову срок содержания под стражей до 15 января 2023 года.
Александра Логунова задержали 30 августа в Рязани по подозрению в распространении порнографии. Молодого человека сразу увезли в Москву, где отправили под стражу. Все это время следователи продолжали вести дело по факту исчезновения его жены – Елены Логуновой (в девичестве – Кошелева). Дело возбудили еще в июле 2021 года по статье «Убийство».
Елену Логунову искали больше года...
Лишь 6 октября (в этот день, исходя из постановления, Логунову предъявили обвинение по 11 эпизодам распространения порнографии – Ред.) тело Елены Логуновой обнаружили в 50 метрах от трассы М-5 в Спасском районе на берегу реки Тысья.
Логунов по-прежнему не является подозреваем в деле о насильственной смерти своей супруги. По крайней мере, официально Следственный комитет об этом не сообщал.
Ранее адвокат Максим Калинов, одно время представляющий интересы семьи пропавшей девушки, сообщил, что порнография – не единственное, за что задержали Александра Логунова.
Елена Лоунова и ее муж Александр Логунов.
- Ну, вы видели, чтобы кого-нибудь так задерживали за порнографию? Я - нет. Ни разу не встречал в практике, чтобы человека, ранее не судимого вот за такое задерживали. Полагаю, что были подозрения по обвинению в убийстве, - сказал адвокат.
Мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева заявила, что преступление [в отношении ее дочери] раскрыто и поблагодарила всю следственную группу центрального Следственного комитета за большую и плодотворную работу.
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