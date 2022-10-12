Последние новости по делу Елены Логуновой на 12 октября.

Мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева 12 октября обратилась к семье мужа дочери с одним вопросом: За что?

«За то, что семь лет своей жизни отдала вашему сыну [Александру], внуку. Безумно любила его, смотрела ему в рот, родила ему двух прекрасных дочек… Возила вашего сына на отдых, обеспечивала, зарабатывала для семьи, готовила ему разнообразные блюда. Вы лишили ее общения с родственниками и друзьями, устроили ей жизнь под замком», - написала женщина.

По словам мамы, затем Елену «совсем лишили жизни, выкинув, как мешок с мусором, опорочили ее честь и достоинство моей дочери».

Отметим, что по состоянию на 12 октября, неизвестно о каких-либо фактах, которые могут говорить, что к смерти Елены Логуновой причастны определенные лица. Официально Следственный комитет информацию не озвучивал.

Тело Елены Логуновой обнаружили 6 октября под Рязанью. Следствие продолжает расследовать уголовное дело.

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