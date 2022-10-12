Детектив Шумякина сообщила, что останки Елены Логуновой были в 50 метрах от трассы М-5 «Урал»

Утверждается, что останки Елены Логуновой были в 50 метрах от М-5 «Урал» у реки Тысья. Это мост через реку на федеральной трассе.

Новую информацию об обнаружении останков Елены Логуновой сообщила частный детектив Екатерина Шумякина. Она близка к матери убитой - Наталии Кошелевой. Если верить Шумякиной, тело пропавшей в июле 2021 года рязанки оставили примерно в 50 метрах от трассы М-5 «Урал».

Женщина уточняет, что скелетированные останки обнаружили в «черном разорванном пакете» у реки Тысья близ деревни Курино (Спасский район) - прямо на земле, не закопанными.

«Одежды на теле не было, но рядом обнаружен фрагмент тонкой ткани. В настоящее время назначены различные экспертизы», - пишет Шумякина.

Также частный детектив высказала мнение, что без резонанса в СМИ уголовное дело «порасследовали» бы вяленько год и убрали в долгий ящик».