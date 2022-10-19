Тайна семи минут: озвучена версия о «бескровном убийстве» Елены Логуновой

Смерть Елены Логуновой, вероятно, произошла между 8:53 и 9:00 25 июля 2021 года.

Смерть Елены Логуновой, вероятно, произошла между 8:53 и 9:00 25 июля 2021 года. Это промежуток между разговором исчезнувшей впоследствии девушки с матерью и моментом, когда телефон был выключен. Само устройство в дальнейшем найти не удалось.

По версии частного детектива Екатерины Шумякиной, выступающей на стороне матери Елены Наталии Кошелевой, убийство было «бескровным». В совершении преступления она по-прежнему обвиняет Александра Логунова — супруга Елены.

«Считаю, что в пылу ссоры или спора он толкнул Елену, она упала, ударилась головой, что привело к гибели. Или он начал ее бить и душить, что, в конечном итоге, также привело к гибели», - высказалась Шумякина в Telegram.

При этом возможность преднамеренного характера преступления она исключать не стала. Высказалась она и о возможной причастности родственников Александра:

«Думаю, причастны все, но у каждого разная степень причастности. Что они что-то знают - несомненно», - донесла свое видение Шумякина.

Как и кем были обнаружены останки Елены Логуновой, до сих пор неизвестно. Шумякина считает, что тело могли вывезти в Спасский район 26 июля, то есть на следующий день, а до этого оно могло находиться в гараже или в машине.

«Мойка авто, постановочные фото на детской площадке, вывоз габаритных вещей и чемоданов в гараж по «просьбе» Лены — не более чем отвлекающий маневр», - считает частный детектив.

Александр Логунов. напомним, находится в СИЗО по обвинению в 11 преступлениях, связанных с порнографией. О том, что известно об убийстве Елены Логуновой, КП-Рязань подробно рассказывала в одной из статей.

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