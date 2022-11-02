На фоне личной неприязни: СК официально обвинил мужа Елены Логуновой в ее убийстве

По данным следствия, Александр Логунов учинил расправу над супругой «на фоне личной неприязни».

Следственный комитет официально предъявил обвинение Александру Логунову — мужу Елены Логуновой, история исчезновения которой прогремела на всю страну. По данным следствия, мужчина учинил расправу над супругой «на фоне личной неприязни», а родственникам Елены и всем остальными сообщил, что она ушла из дома и не вернулась.

Хронологию событий СК России выстраивает следующую. Сначала 7 октября 2022 года «в пригороде Рязани» обнаружены останки и украшения девушки. Затем экспертиза подтвердила принадлежность останков Елене Логуновой, а ее мама Наталия Кошелева опознала драгоценности. Только тогда Александр Логунов начал сотрудничать:

«В ходе дальнейшей работы по уголовному делу и благодаря грамотной тактике производства следственных действий Логунов сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления и при проверке показаний на месте указал, где сокрыл тело погибшей», - пишет пресс-служба СК России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, останки Елены Логуновой обнаружены в Спасском районе недалеко от трассы М5 «Урал». Пропала она 25 июля 2021 года. Тогда и совершено убийство.

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