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Происшествия2 ноября 2022 11:57

На фоне личной неприязни: СК официально обвинил мужа Елены Логуновой в ее убийстве

СК обвинил мужа Елены Логуновой в убийстве из личной неприязни
Источник:kp.ru
По данным следствия, Александр Логунов учинил расправу над супругой «на фоне личной неприязни».

По данным следствия, Александр Логунов учинил расправу над супругой «на фоне личной неприязни».

Следственный комитет официально предъявил обвинение Александру Логунову — мужу Елены Логуновой, история исчезновения которой прогремела на всю страну. По данным следствия, мужчина учинил расправу над супругой «на фоне личной неприязни», а родственникам Елены и всем остальными сообщил, что она ушла из дома и не вернулась.

Хронологию событий СК России выстраивает следующую. Сначала 7 октября 2022 года «в пригороде Рязани» обнаружены останки и украшения девушки. Затем экспертиза подтвердила принадлежность останков Елене Логуновой, а ее мама Наталия Кошелева опознала драгоценности. Только тогда Александр Логунов начал сотрудничать:

«В ходе дальнейшей работы по уголовному делу и благодаря грамотной тактике производства следственных действий Логунов сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления и при проверке показаний на месте указал, где сокрыл тело погибшей», - пишет пресс-служба СК России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, останки Елены Логуновой обнаружены в Спасском районе недалеко от трассы М5 «Урал». Пропала она 25 июля 2021 года. Тогда и совершено убийство.

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