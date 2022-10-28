Мужа Елены Логуновой привозили в наручниках в дом, где жили супруги

Мужа Елены Логуновой Александра привозили в наручниках в дом, где жили супруги. Автозак замечен во дворе. Фото: vidsboku.com

28 октября у дома на улице Черновицкой, где находится квартира Александра и Елены Логуновых, заметили автозак. На нем привозили Александра Логунова. Как очевидцы сообщили Vidsboku, мужа Елены Логуновой, которая считалась пропавшей с июля 2021 года, завели в подъезд в наручниках.

У входа в подъезд Александра, заключенного под стражу, ждали родственники. В доме подследственный вместе с сотрудниками правоохранительных органов пробыл примерно час. Затем его посадили обратно в «Газель» с московскими номерами и увезли.

Останки Елены Логуновой обнаружены в начале октября в Спасском районе Рязанской области недалеко от трассы М5 «Урал». В СИЗО Александра Логунова поместили не в рамках этого уголовного дела, а по обвинению в 11 преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и оборотом порнографических материалов.