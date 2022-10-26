Близкие Елены Логуновой на программе Малахова: У ее мужа была другая женщина и ребенок

На ток-шоу Малахова близкие Елены Логуновой заявили, что у ее мужа была другая женщина

26 октября в эфир телеканала «Россия 1» вышел очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова, посвященный трагической истории рязанки Елены Логуновой. В программе приняли участие родители Елены, ее соседи и знакомые, частный детектив. В отличие от предыдущих выпусков по этой теме, в эфире не участвовала семья Логуновых по линии мужа.

Напомним, в начале октября на берегу реки Тысья в Рязанской области следователи обнаружили останки тела в черном мусорном пакете. Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность к телу Елены Логуновой. Кроме того, мать девушки Наталия Кошелева опознала золотые украшения на этой страшной находке. Она еще раз рассказала на программе, что обнаруженные серьги и цепочка с крестиком были ее подарком дочери.

В начале программы Наталия Кошелева поблагодарили телевизионщиков, детектива Екатерину Шумякину, волонтеров и всех неравнодушных к судьбе ее дочери. Благодаря общественному резонансу удалось привлечь внимание к этой истории на федеральном уровне. Следователям понадобилось чуть больше года, чтобы найти тело Елены. Теперь им предстоит воссоздать все детали этой страшной истории, чтобы наказать виновных. В свою очередь, частный детектив Екатерина Шумякина на программе заявила:

- Я изначально предполагала, что это совершил Александр, и каждый день в этом все больше убеждалась.

Мать Елены рассказала, что следствие склоняется к версии убийства:

- В 7:30 утра мне позвонил следователь. Он сказал, что они обнаружили тело моей дочери. Сказал, что рассматривали все версии, но на 80% они уверены, что это было убийство.

По мнению родителей Елены, семья Логуновых к чему-то явно готовилась.

- В квартире у них была установлена видеокамера, с помощью которой они следили за Еленой. Они заранее готовились к чему-то, собирали материал. К ее пропаже было все готово. Собрана папка, аудиозаписи наших разговоров. Когда понадобилось, они быстро передали папку органам, а значит, давно ее собирали, - рассказал отец Елены Логуновой Сергей Кошелев.

По его словам, у мужа Елены была другая женщина:

- Александр встречался с женщиной, когда Лена была дома с детьми.

Он также назвал вероятными слухи о том, что у Александра был ребенок с той женщиной, а после смерти Лены появился еще один.

Телевизионщики связались с возможной «любовницей» по телефону, однако та утверждала, что не знакома с Логуновым и все отрицала, но в конце разговора огорошила: «Если хотите Сашу защитить, вы с ним поговорите, кто у него друзья».

- Разве вы бы стали называть незнакомого человека Сашей? - задал риторический вопрос Малахов, а позже добавил, что ходят разговоры о скором переезде, о совместной ипотеке Александра и этой женщины.

Бывшая коллега Елены Логуновой Юлия рассказала, что общается с родственницей Александра и та подтвердила, что у него была другая женщина, от которой у него ребенок. Корреспонденты наведались к отцу предполагаемой любовницы, но тот все отрицал, при этом заявил, что следователи уже поговорили с ним и дочерью.

Напомним, в конце августа Александра Логунова арестовали по обвинению в 11 преступлениях, связанных с порнографией. Он до сих пор находится в СИЗО. Как отметила в программе детектив Шумякина, она уверена, что Логунову предъявят обвинения по статье 105 «Убийство».

Напомним, мама двоих детей Елена Логунова исчезла 25 июля 2021 года.

Детектив Шумякина сообщила, что останки Елены Логуновой были в 50 метрах от трассы М-5 «Урал»

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