«Умоляю, не рубите с плеча на сроках». Александр Логунов в письмах из СИЗО просит маму убитой Елены не требовать сурового наказания

Родители убитой Елены не увидели в письмах Александра Логунова раскаяния.

21 января похоронили Елену Логунову. Гроб с останками молодой мамы двух дочек опустили в мерзлую подмосковную землю на окраине поселка Белоомут. Десятки людей наконец-то смогли проститься с девушкой. Народ поплакал, перекрестился и разъехался с надеждой скорейшего окончания следствия, суда и приговора - конечно, самого строгого! - Александру Логунову, мужу погибшей Елены.

Но информационная тишина была недолгой. Уже спустя три недели ведущий ток-шоу Андрей Малахов со своей командой вновь поднял трагическую тему на федеральном канале. На всю страну он зачитал письма Александра Логунова из СИЗО, обращенные к теперь уже бывшей теще Наталии Кошелевой.

«Давайте не будем очернять имя Лены»

«Мы были одной большой семьей, но черное 25 июля 2021 года раскололо нашу большую и дружную семью. Я не хотел убивать нашу Леночку, произошла случайность, но статья (уголовная) говорит о другом, - писал Александр маме своей убитой жены. - Сейчас, вспоминая прошлое, я осознаю вину за то, что позволял своим близким лезть в мою семейную жизнь. Мне надо было на это реагировать, решать все вопросы только с Леной. Мне с ней было очень хорошо, даже больше. Вы, как мать, понимали Лену лучше всех, и я теперь очень сильно жалею, что иногда игнорировал ваши мысли. Давайте не будем очернять имя Лены, чтобы другие люди не хайпили (зарабатывали деньги – прим. Логунова) на нашем совместном горе».

25 июля, о котором идет речь в письме, - это день исчезновения Елены. Пока Логунов со своими родственниками уверял всех, в том числе через СМИ, что жена пропала, уйдя в магазин за шмотками, мол, «погуляет и вернется», ее тело валялось в кустах недалеко от автотрассы на берегу реки Тысья в Спасском районе.

Обещал не жениться и сходить на могилу

Во всех трех письмах из следственного изолятора Александр Логунов буквально вымаливал прощение у матери Елены, но не за убийство, за то, что лишил жизни ее дочь, а за то, что «спрятался от проблемы», когда возникали бытовые склоки между двумя семьями - Логуновых и Кошелевых.

«Я прошу вас помиловать меня. Я должен был по-мужски прекращать все те склоки, которые имели место из-за каких-то бытовых вопросов между вами и моими родственниками. Вместо этого я спрятался от проблемы, надеясь, что все разрешится само собой. Эта трагедия наша общая, я несу за это наказание. Да, я поступил, как трус, как подлый человек. Я осознаю давно уже, что произошло, хочу с вами разделить боль утраты, тяжесть души. Умоляю, не рубите с плеча на сроках (видимо, имеется ввиду не требовать в суде самого сурового наказания).

Знаете, что я хочу сделать после освобождения? Сходить на могилу... извиниться... просить прощения.

В храме отмаливать грехи. Я прошу вас помиловать меня Христа ради. Мы все были не правы, друг другу наговорили гадости. Жили по сценарию других людей. Давайте наладим отношения межсемейные.

Прошу дать на это один шанс. К чему война и прочее, когда есть два маленьких ангелочка (дочери Елены)? Не рубите с плеча на сроках, я прошу вас, умоляю. Пойдите навстречу. Никому не нужны эти напряженные отношения. Я, да что там я, мы все потеряли для себя родного и любимого человека, но давайте не будем очернять имя. Простите меня Христа ради, молюсь за вас и Леночку каждый день. Хожу здесь в храм, ставлю за всех свечи. Храни вас бог», - говорит Логунов.

Пока Елену искали, родные мужа говорили двум ее дочкам: «Мама уехала за лялей».

«Не хочу отвечать ему»

Поделился в письмах Александр и мыслями о своем будущем, заверив, что больше никогда не женится. По его словам, Лена «была его человеком, она есть и будет в его сердце».

Но ни маму Елены, ни ее отца письма Логунова из СИЗО не тронули. Никто не увидел в этих строках раскаяния, только переживания за самого себя, желание отделаться как можно более легким наказанием.

- Мне все равно, у меня нет никаких чувств, не хочу писать ему, отвечать, общаться с ним и его семьей, - отрезала Наталия Кошелева в эфире ток-шоу Андрея Малахова.

Интересная деталь. Из трех писем родители Лены только самое первое получили напрямую. За остальными приходилось идти на почту после СМС-уведомлений. Мама оставляла дела, шла в отделение и оплачивала почтовую пересылку, чтобы прочитать, что на этот раз написал там обвиняемый в убийстве ее дочери.

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