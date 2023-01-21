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Общество21 января 2023 13:58

Елену Логунову провожали десятки рязанцев. Вот что происходило на похоронах

Рязанку Елену Логунову похоронили в Белоомуте Московской области
Источник:kp.ru
Проститься с Еленой Логуновой пришли десятки рязанцев.

Проститься с Еленой Логуновой пришли десятки рязанцев.

21 января 2023 года похоронили Елену Логунову. Но сначала родители убитой девушки позволили всем желающим проститься с их дочерью. Ко Дворцу молодежи в Рязани субботним утром приехали несколько десятков человек. Люди приносили цветы, говорили слова поддержки маме Елены – Наталии Кошелевой, и отходили в сторонку.

Похороны Елены Логуновой.

Похороны Елены Логуновой.

Через полчаса закрытый гроб с останками Елены Кошелевой покинул Рязань в сторону Московской области. Именно там, в поселке Белоомут Луховицкого района, в храме Преображения Господня совершили чин погребения.

Из Рязани гроб с останками Елены Логуновой увезли в Московскую область.

Из Рязани гроб с останками Елены Логуновой увезли в Московскую область.

Похоронили Елену Логунову на Новом кладбище, расположенном на окраине Белоомута.

По информации рзн.info, проститься с погибшей пришли около пятидесяти человек.

В морозную погоду проститься с Еленой Логуновой пришли десятки рязанцев.

В морозную погоду проститься с Еленой Логуновой пришли десятки рязанцев.

Елена Логунова бесследно исчезла 25 июля 2021 года. Больше года считалось, что днем девушка вышла в магазин за покупками и пропала. Все это время ее искали полиция, следователи, частные сыщики, волонтеры и все неравнодушные люди. Но долгое время в уголовном деле не было ни одного подозреваемого.

За историей исчезновения Елены Логуновой следили тысячи человек по всей стране.

За историей исчезновения Елены Логуновой следили тысячи человек по всей стране.

Только 30 августа 2022 года задержали мужа Елены Логуновой – Александра. Правда, по совсем другому делу – распространение порнографии. Вменяли мужчине 11 эпизодов.

Прощание с Еленой Логуновой.

Прощание с Еленой Логуновой.

7 октября стало известно, что останки Елены Логуновой нашли в кустах на берегу реки Тысья в Спасском районе, а потом стало известно, что Логунов дал признательные показания. К распространению порнографии добавилась статья «Убийство».

Прощание с Еленой Логуновой.

Прощание с Еленой Логуновой.

В настоящее время Логунов находится под стражей в одном из московских СИЗО.

Мама Елены Логуновой - Наталия Кошелева и частный детектив Екатерина Шумякина.

Мама Елены Логуновой - Наталия Кошелева и частный детектив Екатерина Шумякина.

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Похороны Елены Логуновой.

Похороны Елены Логуновой.

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Похоронили Елену Логунову на Новом кладбище поселка Белоомут Луховицкого района Московской области.

Похоронили Елену Логунову на Новом кладбище поселка Белоомут Луховицкого района Московской области.

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