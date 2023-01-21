Проститься с Еленой Логуновой пришли десятки рязанцев.

21 января 2023 года похоронили Елену Логунову. Но сначала родители убитой девушки позволили всем желающим проститься с их дочерью. Ко Дворцу молодежи в Рязани субботним утром приехали несколько десятков человек. Люди приносили цветы, говорили слова поддержки маме Елены – Наталии Кошелевой, и отходили в сторонку.

Похороны Елены Логуновой.

Через полчаса закрытый гроб с останками Елены Кошелевой покинул Рязань в сторону Московской области. Именно там, в поселке Белоомут Луховицкого района, в храме Преображения Господня совершили чин погребения.

Из Рязани гроб с останками Елены Логуновой увезли в Московскую область.

Похоронили Елену Логунову на Новом кладбище, расположенном на окраине Белоомута.

По информации рзн.info, проститься с погибшей пришли около пятидесяти человек.

В морозную погоду проститься с Еленой Логуновой пришли десятки рязанцев.

Елена Логунова бесследно исчезла 25 июля 2021 года. Больше года считалось, что днем девушка вышла в магазин за покупками и пропала. Все это время ее искали полиция, следователи, частные сыщики, волонтеры и все неравнодушные люди. Но долгое время в уголовном деле не было ни одного подозреваемого.

За историей исчезновения Елены Логуновой следили тысячи человек по всей стране.

Только 30 августа 2022 года задержали мужа Елены Логуновой – Александра. Правда, по совсем другому делу – распространение порнографии. Вменяли мужчине 11 эпизодов.

Прощание с Еленой Логуновой.

7 октября стало известно, что останки Елены Логуновой нашли в кустах на берегу реки Тысья в Спасском районе, а потом стало известно, что Логунов дал признательные показания. К распространению порнографии добавилась статья «Убийство».

Прощание с Еленой Логуновой.

В настоящее время Логунов находится под стражей в одном из московских СИЗО.

Мама Елены Логуновой - Наталия Кошелева и частный детектив Екатерина Шумякина.

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Похороны Елены Логуновой.

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Похоронили Елену Логунову на Новом кладбище поселка Белоомут Луховицкого района Московской области.

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