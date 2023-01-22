Простились с Еленой Логуновой 21 января 2023 года.

21 января в Рязани простились с Еленой Логуновой, а через несколько часов убитую девушку похоронили в поселке Белоомут под Луховицами. Проводить в последний путь молодую маму двух детей пришли десятки человек, родные и близкие погибшей, журналисты, а также рязанцы, для которых трагическая история этой семьи стала близкой. Была и частный детектив Екатерина Шумякина, руководившая поисками Елены, проводившая собственное расследование.

Но вот кого не было на похоронах Елены Логуновой, так это родственников со стороны мужа. Именно его обвиняются в убийстве супруги.

Не было на прощании и на самих похоронах ни отца Александра Логунова, ни его матери, ни бабушек-дедушек и других родных, так активно защищавших его в течение года, пока девушку искали. Собственно, никто из них и не участвовал в поисках наравне с волонтерами и неравнодушными жителями города.

Похоронили Елену Логунову в поселке Белоомут на Новом кладбище. Фото: рзн.info

Не было и Александра Логунова, но это объясняется просто – мужчина по-прежнему находится под стражей в следственном изоляторе. Вероятнее всего освободится он еще нескоро. Продолжается следствие, впереди еще суды, и насколько будет суров приговор, никто пока сказать не может.

Еще больше фотографий с прощания и похорон Елены Логуновой, а также видео, как провожали девушку в последний путь.