Появилось видео с церемонии прощания с Еленой Логуновой в Рязани

Церемония прощания с Еленой Логуновой прошла утром 21 января.

Утром 21 января в Рязани прошла церемония прощания с Еленой Логуновой, история загадочного исчезновения которой прогремела на всю Россию. Проводить в последний путь маму двух малолетних дочек пришли десятки горожан, в том числе родные, близкие самой Елены, друзья семьи, участвовавшие в поисках волонтеры.

Появилось видео, снятое возле Дворца молодежи, куда привезли гроб. Похоронят Елену Логунову в поселке Белоомут Московской области.

Останки пропавшей в июле 2021 года рязанки обнаружили осенью 2022-го возле трассы М-5 «Урал» в Спасском районе у речушки Тысья. Известно, что ее смерть был насильственной. Муж Елены Александр Логунов содержится под стражей. Изначально он был задержан за распространение порнографии.