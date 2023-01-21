Началось прощание с Еленой Логуновой, проститься с убитой девушкой пришли десятки рязанцев

21 января возле Дворца Молодежи в Рязани прошла церемония прощания с Еленой Логуновой.

Утром 21 января возле Дворца Молодежи в Рязани началась церемония прощания с Еленой Логуновой. Проводить в последний путь маму двух малолетних дочек пришли десятки рязанцев, журналисты, волонтеры, участвовавшие в поисках и все те, кого тронула история бесследно исчезнувшей девушки.

Елену Логунову искали больше года. Долгое время ни поисковые отряды, ни полиция со Следственным комитетом не могли найти Елену Логунову ни живой, ни мертвой. Лишь в октябре 2022 года в Спасском районе, на берегу реки Тысья нашли останки девушки.

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